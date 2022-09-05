旅美教授陳時奮因以筆名「翁達瑞」一再在臉書發文，指新竹市調查站調查官余正煌、參選新竹市長的民眾黨立委高虹安涉及抄襲事件，余、高等人向台北地檢署提告妨害名譽；台北地檢署剛完成分案，尚未決定傳喚陳時奮的時間，不過官司纏身的他，今天急著委請律師洪士傑前往北檢欲向檢察官說明，經檢察官簡單訊問後，即將律師請回。

林智堅論文門爭議延燒期間，自稱旅美教授的深綠臉書帳號「翁達瑞」連發2篇稱論文門「已經破案」文章，並列出10點邏輯推理，指控余正煌才是抄襲者，接著又發文痛罵余正煌連律師都敢騙，膽大包天，造假掩飾抄襲，還指控2位律師也是抹黑林智堅的共犯。余正煌8月24日委任律師向台北地檢署提告陳時奮涉嫌妨害名譽、公然侮辱等罪。

此外，參選新竹市長的民眾黨立委高虹安也不滿「翁達瑞」自去年起迄今一再誣指她抄襲，今年8月26日在律師陪同下，親赴台北地檢署按鈴控告筆名「翁達瑞」的陳時奮妨害名譽。

台北地檢署日前完成分案，將陳時奮列為被告，但尚未傳喚陳。陳今委託律師欲向檢察官說明，經檢察官簡單訊問後，即請回律師。