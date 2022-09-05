深耕基層的底氣！民進黨前立委鄭寶清日前宣布參選桃園市長，揚言找回綠營核心價值，為此脫離民進黨也在所不惜。鄭寶清今(5日)接受媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，他對年底選情很有信心，認為自己得票率可到20％，更「阿莎力」與黃光芹打賭請吃牛排。

日前網路媒體做桃園市長民調，被問到自己目前支持度只有7.9％，鄭寶清對自己很有信心：「現在桃園都在傳，哪有這麼勇敢的人敢出來對抗執政黨。批評政府失德失能、講抄襲的走了來了一個挺抄襲的，這些都是我說的，桃園人現在都覺得我是一個勇敢的人，目前體感支持度仍在往上升。」他也強調，當那份民調出爐時，自己還沒有宣布參選，因此他現在的民調不可能只有7.9％。

鄭寶清坦言，如果自己純以民進黨的票源為主，一定選不上，因為在目前政治光譜中，極藍、極綠已經大幅在下降，中間選民持續增加。他進一步說明，大部分的人民對於政黨非常不信賴，且現在年輕人相對剝奪感很重，例如冒著生命危險去柬埔寨打工、努力讀書都上不了台大，結果政黨進行權勢交換就可以台大研究所畢業等，都是主要原因。「因此在政黨專制之下，年輕人的剝奪感一旦加重，就會起身反抗！」

而針對黃光芹預測，鄭寶清的參選對鄭運鵬的選情衝擊比較大，可能會造成有利於張善政的結果？鄭寶清回應強調：「人民知道把選票投到哪裡是對他有利，不會因為顏色而改變。」他認為，人民現在想要的是一個能為百姓做事的人，而自己不只要把鄭運鵬拉下來，張善政也要一起。

鄭寶清預期，自己的民調將來還會有改變，且因為他具有客家背景可以帶來優勢，因此有信心自己得票率可以達到20％。對此，黃光芹則認為，鄭寶清得票率要到20％有難度，並向鄭寶清喊話對賭，如果鄭寶清得票率沒達標，就要請她全家吃牛排，鄭寶清對此也「阿莎力」當場爽快答應。