前新竹市長林智堅因論文抄襲案，退選桃園市長選戰，民進黨改派立委鄭運鵬接棒參選，前立委鄭寶清則以「找回民主火種」決定登記參選桃園市長，民進黨中評會決議開鍘。針對民進黨最終派出鄭運鵬出戰，前台南縣長蘇煥智認為，為什麼其他派系沒有意見？那是因為民進黨現在是派系共治，民主程序可以突破派系，現在派系甚至跟總統結合起來；也因為沒有民主程序，所以民進黨敢講真話的人，基本上都離開了，所以整個黨就變成了一言堂。

蘇煥智11日在《新聞大白話》節目中表示，民進黨最大的一個改變，就是過去初選的民主程序通通被沒收，像今年的縣市長選舉，只剩下屏東縣有初選。以桃園來說，原來有4個參選人，已經努力經營差不多有2年時間，其中前立委彭紹瑾，是把公平會副主委的工作辭掉，回去參選，質疑連做個民調都沒有，就被搓掉了。

蘇煥智接著表示，在林智堅宣布退選桃園市長時，如果民進黨有找這4人來做民調，鄭寶清大概沒有膽子跳出來參選。他甚至質疑，這次桃園市長選戰根本是私相授受，連民調的程序都不做，直接宣布由鄭運鵬代表來參選，所以鄭寶清吞不下這口氣。也就是因為違反民主程序，才會讓鄭寶清跳出來參選，有他的正當性。

蘇煥智接著指出，因為民主程序的因素，造成了桃園這一次變局。那為什麼其他派系沒有意見？因為民進黨現在是派系共治，民主程序可以突破派系，現在派系跟總統結合起來，總統只找派系談，不跟你們走民主程序。某一程度其他派系還可以磋商一下，但也因為沒有民主程序，所以民進黨敢講真話的人，基本上都離開了，整個黨就變成了一言堂。