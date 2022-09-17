民進黨新竹市長參選人沈慧虹今17日成立百工百業後援會，蔡英文總統、立委柯建銘都到場力挺，而前新竹市長林智堅更是1個多月以來首次公開出席選舉場合，力挺過去的副手沈慧虹。對此，台北市議員王鴻薇今日也爆出了驚人預言，直指「林智堅是不是以為你的論文門沒事了？你抄襲的是竹科委任的報告，這兩天我就會提出新的證據」，引發討論。

王鴻薇今日在網路節目《新聞大白話》中指出，林智堅被雙殺後，他跟鄭運鵬、鄭文燦，結成「桃園三結義」，就完全的人間蒸發，看不到林智堅。王鴻薇坦言，「但現在看起來他要平反了，林智堅是不是要華麗復出，我沒有意見」，但王鴻薇也直言「我要告訴林智堅，你現在復出是不是就以為你的論文門沒事了？」王鴻薇強調「因為真正的抄襲、真正的侵權就是你林智堅，不要忘記抄襲，你抄襲就抄的是竹科委任的報告，本來就有侵權的問題，這兩天我就會提出新的證據」。

王鴻薇最後也痛批蔡政府，「你們真的是國家機器，真的是一個民進黨候選人的競選人總部，以張善政事件對比林智堅，一個農委會，一個竹科管理局，看看他們的反應是什麼，農委會立刻就配合民進黨的腳步趕快說『這個有問題』」，王鴻薇更嗆「現在的農委會就在配合演出，民進黨實在太離譜了」。