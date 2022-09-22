疫情逐漸趨緩，近日傳出邊境將放寬，旅客入境將從「3＋4」改為「0＋7」，由於九合一選舉將屆，也引來防疫政策有政治考量的質疑。民眾黨立委蔡壁如則批評，指揮中心的防疫政策毫無專業可言，各種指引亂七八糟，到最後受苦的都是百姓。

防疫中心指揮官王必勝今接受廣播節目專訪透漏，旅客入境將從「3＋4」改為「0＋7」，將有可能在10月15日之前開放。蔡壁如今於立院召開記者會時被問及是否有選舉考量？她表示，先不論防疫中心政策髮夾彎是否有選舉考量，現階段機場防疫計程車跟防疫巴士就空間錯亂，防疫計程車只能一個人搭乘，但防疫巴士可以一群人；另外入境3＋4的措施，若回家不能一人一室的話，從第4天開始可以去工作、聚餐，但就是不能回家睡，要去旅館。

蔡壁如批評，過去3年多的防疫指揮中心都亂七八糟，從去年開始就不斷接到產業界的陳情，政府說要共存，但根本沒有配套指引，有指引也互相矛盾，讓業者無所適從。且事實上，依據官方報告確診人數達600多萬，加上黑數應該更多，且國人接踵第三劑疫苗接踵率也達7成，根本就應該直接開放邊境。

蔡壁如表示，邊境政策若有專業考量就應該專業解決，是不是要有專家會議來告訴大家？ 如果是政治考量，就是要配合選舉步驟，開放沒有配套指引，到最後受苦的還是百姓。

行政院長蘇貞昌在行政院會後表示，入境「0＋7」制度預計10月13日上路。