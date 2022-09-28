行政院上周宣布邊境解封三階段，最快10月13日起實施0+7，條件是要觀察疫情發展至9月29日。中央流行疫情指揮中心今天表示，目前已與交通部觀光局討論相關指引，最快明天就會提交至行政院討論，決議0+7是否如期實施，可以確定的是，現有的防疫旅館將全數退場，回歸一般旅館業務。

防疫指揮官王必勝表示，針對0+7實施後的外國入境團客、背包客等相關確診通報，流程都與國內相當，一旦快篩陽性就會請醫師透過視訊或實體看診，接著進入後續治療、通報機制，觀光局已責成旅行社協助旅客進行相關訊息轉達，讓旅客能順利看診。

至於其他團客還能否接續行程？王必勝表示，同行者適用現行0+7的接觸者自主防疫方案，只要遵守持2天內快篩陰性證明，即可外出，但如果沒有要出門，可以不用做快篩，採用的是以篩代隔策略。

背包客的部分，王必勝指出，會請機場在入境時就提醒旅客一旦確診該注意的事項，例如哪裡可以看診？以及哪裡可以領藥等資訊都會清楚揭露。

隨著0+7政策將上路，防疫旅館也將退場，王必勝說，過去曾討論讓防疫旅館轉為收治確診者，但考量現有的防疫旅館在清消等措施上可能做不來，因此傾向讓現有防疫旅館全數退場，回歸到原本的旅遊住宿功能，政府也會加緊輔導與補助。

台大公衛教授陳秀熙則建議，一旦國內BA.5疫情趨緩，可進一步將0+7改為0+0的管理，只將新冠視為一般傳染病監測，因此可考慮降級。王必勝說，會先觀察0+7實施後的效應，若無太多問題再考慮0+0，至於新冠總有一天會要降級，只是目前還沒到那階段。

有急診醫師觀察，進入秋冬，新冠、流感、黴漿菌感染增加導致兒童病患增加，憂心秋冬時，急診室會被擠爆。王必勝表示，隨著與病毒共存生活進入常態，醫院不管門診、急診都會漸漸恢復到疫前，不是只有新冠肺炎，其他疾病急診都會陸續回復常態，最近疫情在高原期，急診量看起來很多，但量能應該是充足的。