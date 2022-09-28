行政院日前拍板採兩階段開放邊境，最快於10月13日起實施入境檢疫改為「0＋7」，陸委會也同步宣布，自9月29日起開放陸港澳人士申請入境。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（28日）在例行記者會中呼籲，在做好疫情防控的前提下，恢復兩岸人員正常交流往來。

朱鳳蓮表示，大陸方面一貫認為，在做好疫情防控的前提下，兩岸人員往來和交流應該恢復正常，這是兩岸民眾的共同的期盼。台灣方面最近公佈的調整入境管制措施當中，仍然針對大陸及港澳地區人員設置了諸多限制，這顯然是雙重標準，是在繼續阻撓大陸民眾赴台。

此外，包括金門縣長楊鎮浯等外島縣市長，多次呼籲蔡政府早日恢復小三通客運，朱鳳蓮表示，小三通是兩岸，特別是閩台民眾交流往來最便捷最重要的通道，兩岸居民都希望早日能夠恢復小三通。大陸希望民進黨當局多做有利於兩岸交流合作的事，而不是千方百計的阻撓限制、政治操作。