行政院長蘇貞昌今（27日）上午到立法院進行施政報告並備詢，民眾黨立委蔡壁如質詢時表示，指揮中心如今是有權無責還是無權無責，到底指揮中心要不要退場？指揮官王必勝如同氣象播報員，指揮中心有存在的必要嗎？此外，她更關注台灣的醫療環境，打了3年的仗，醫護的津貼、補助卻未到位。

蔡壁如表示，上周行政院會已經宣布邊境要慢慢解封，提早準備各行各業解封的因應計畫，新的指揮官王必勝並未出席總質詢，前指揮官陳時中落跑，新的指揮官又不需要來立法院備詢，指揮中心如今是有權無責還是無權無責，到底指揮中心要不要退場？

她說，疫情戰爭打了3年，第一線指揮官陳時中臨陣脫逃，留下來第一線的醫護人員來面對，新冠病毒列為第五類，未來是否降級？以及，何時可以把口罩脫下來？王必勝如同氣象播報員，指揮中心有存在的必要嗎？

蘇貞昌表示，陳時中沒有落跑，指揮官是否要到立法院備詢，都依立法院相關規定，防疫作法指揮中心記者會都有詳細說明，指揮官由他來任命，王指揮官做得很好，整個防疫團隊都很盡心盡力。

蘇貞昌也說，關於防疫各界都依防疫指引，政府已在上周宣布9月29日實施第一階段解封，若疫情穩定，經兩周預告後正式實施入境免居隔（0＋7），禁團令解除、開放國境。至於脫口罩期程，他回應，指揮中心會依疫情發展，會有細項公布。