一波未平一波又起！民眾黨新竹市長候選人高虹安被爆博士論文抄襲，召開記者會澄清意外引發「戰學校」風波，今（22）日又被網紅四叉貓（劉宇）爆是靠補習上台大碩士。資深媒體人韋安指出，高虹安接連遭戰論文、戰歧視、戰補習，搞不好會被「保送」成為市長，網友則認為，新竹市這局有可能是民進黨的苦肉計，用一席新竹市長破在野合作。

四叉貓今在臉書貼出補習班考取經驗分享影片，影片中主角就是高虹安。他諷刺表示，每位學霸的養成都有個起源故事，高虹安真心推薦，她從師範大學二年級就報名的龍門文教補習班！「讓虹安從此不再輸在起跑點，師大畢業上台大」。

韋安感嘆表示，戰完「論文」戰「歧視」，戰完「歧視」戰「補習」，這麼一條龍但不入流的戰法，小心會「保送」高虹安當上市長。

針對韋安這篇文章，有網友回文分析道，目前的趨勢來看，高虹安已經是確定當選，且民進黨越打，高就越穩，他認為這應該是民進黨不想讓國民黨候選人林耕仁撿到新竹市，所以故意操作送給高虹安，讓民眾黨搶下新竹市，如此一來會間接增加藍白合的困難度；而拿下灘頭堡的民眾黨，勢必增加跟國民黨喊價的籌碼，不會輕易就範禮讓，「所以新竹市這局在我看來有可能是民進黨的苦肉計，用一席新竹市長破在野合作」。