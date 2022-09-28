年底九合一選舉進入倒數，資深媒體人周玉蔻掀起的新聞焦點，引發爭議。媒體人「逆風的烏鴉」認為，如果民進黨要全面拋棄周玉蔻，是做得到的，但目前周只能算是「避風頭」而已。

逆風的烏鴉今(28日)在臉書粉專貼文表示，周玉蔻在民視的節目被取消聯播，並且「暫時消失」，很多人說這是民進黨要拋棄周玉蔻的徵兆，但其實不是這樣的，這只能算是「避風頭」而已。

逆風的烏鴉認為，周玉蔻主要收入和發聲管道有三個：她自己的部落格「放言」、寶島聯播網的節目、民視的節目。這三個管道，基本上都是民進黨給的。民視和寶島聯播網，都是民進黨可以控制的；並質疑「放言」主要的收入來源，是民進黨政府給的標案。

逆風的烏鴉接著指出，如果民進黨要全面拋棄周玉蔻，是真的做得到的，只是做不做而已。如今迫於壓力讓她「避風頭」，顯見民進黨並不覺得她做錯了應該處理，而是她做過頭了，影響了民進黨的選情，但應該仍然是「肯定」她的貢獻。因此，如果民進黨慘敗了，周玉蔻絕對被當成主要戰犯之一；但如果民進黨勝選了，周玉蔻就成了功臣之一。