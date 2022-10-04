太保市長黃榮利反指陳主明只是議員參選人，「還輪不到他講我！」。（本報資料照）

嘉義縣太保市長選舉，綠營鬧內鬨，今民進黨籍嘉義縣議員參選人陳主明質疑同黨太保市長黃榮利暗渡陳倉，公開力挺違紀參選的無黨籍市長參選人鄭淑分，利用公所資源辦市政說明會，兩人文宣放一起是公私不分，請黃榮利給市民一個交代，說清楚、講明白，黃榮利反指陳主明只是議員參選人，「還輪不到他講我！」。

太保市長一局，太保市公所秘書鄭淑分退出民進黨選市長，對決黨提名的戴光宗，今第1選區縣議員參選人陳主明質疑同黨籍、轉戰該選區議員的黃榮利挺鄭淑分，利用公所資源辦市政說明會，兩人文宣都放在一起，是公私不分，要黃榮利不要做對不起黨的事情，為了民進黨，為了太保市，喊話要黃榮利表態支持民進黨提名的戴光宗。

由於黃榮利昨曾說，到目前他沒有替退黨的鄭淑分站台，反指民進黨縣黨部另組「國嘉隊」，活動沒通知他，強調他是民進黨資深老黨員，現縣黨部找無黨籍的人入黨、提名參選，反而將像他為民進黨打江山的黨員切割、要逐出家門，回嗆不要像早期國民黨黃、林派，在民進黨內製造派系。

陳主明說，現在是政黨政治時代，請黃市長不要再講過去派系時代的事，不僅落伍也無遠見，呼籲黃榮利回頭是岸，只要公開支持戴光宗，國嘉隊絕對歡迎且會盡力輔選，陳主明的喊話只換來黃榮利一句「輪不到他講我」。