九合一選舉進入倒數，各陣營攻防力道也逐漸加強！民眾黨新竹市長候選人高虹安戰學歷、資深媒體人周玉蔻狂打國民黨台北市長候選人蔣萬安父親20年前緋聞事件等，都在網路上引起極大討論。台灣大數據專家、中原大學資訊管理學系教授劉士豪分析後直言，網軍或綠營側翼功力已經更進化了。

高虹安日前論文被指抄襲侵權，她20日召開記者會公布辛辛那提大學聲明，證實校方已驗證過論文沒有版權問題，未料卻因疑似歧視學歷的言論，讓網軍、綠營側翼逮到機會，輪番圍剿。對此，劉士豪接受港媒《中評社》訪問時指出，高虹安第一波看似驚險過關，實際第二波遭網軍攻擊高傲才是最傷。周玉蔻爆蔣孝嚴緋聞事件也是如此手法，第一波先扯出張淑娟，並累積「吵架本」。

劉士豪提及，若出現爭議事件，綠營剛開始不怕被罵，因為這等於變相在創造流量。臉書不會知道議題正面或負面，數據僅會分析出，這些議題好像很受大家歡迎，這就是累積「吵架本」目的。等到關注熱度消失，隨之而來的攻擊、負面文字瞬間大量跑出來，最終剩下的便是對這個人負面印象。同理，周玉蔻為何翻出蔣萬安父親蔣孝嚴20年前的緋聞又不怕被罵？劉士豪坦言，就是先激怒一群人臭罵，待熱情消退後，也沒人認真回頭看周玉蔻是怎樣道歉的，臉書「為你推薦」或者SEO（搜尋引擎最佳化）就會一面倒向綠營。劉說「一旦熱潮退去之後，第二波才驚人，會被扭轉顛覆」。