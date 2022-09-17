桃園市長選戰，備受關注。國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清形成「四腳督」局面。YouTuber「桃園孫先生」今天（17日）在龜山區進行「桃園市長街頭民調大對決」，結果張善政以35票領先，鄭運鵬以30票居次，鄭寶清則以16票居第三，賴香伶3票排第四。其中令人意外的是，龜山區是鄭運鵬的本命區，但卻小輸張善政。

桃園孫先生17日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，選在龜山區進行，列出鄭寶清、賴香伶、鄭運鵬、張善政等4個選項，詢問民眾「桃園市長會投誰？」結果，張善政以35票領先，鄭運鵬則以30票居次，鄭寶清拿到16票居第三，賴香伶以3票列第四。

選擇張善政的民眾表示，「他是學者，看起來就是做事的人，實實在在的」、「他比較有才華一點 」、「善政，人如其名」、「對人民比較好」 、「換人做做看」、 「能力好，又是好人」。

選擇鄭寶清的民眾認為，「民進黨提名都是它主觀要誰就是誰，已經失去民主機制了，勤政愛民都看不到」、「因為我只認識他」 。

選擇賴香伶的民眾認為，「欣賞民眾黨」 。

選擇鄭運鵬的民眾認為，「欣賞鄭文燦，他政績非常好，鄭運鵬應該也會一樣」、「能做事 ，人不錯」、「腦筋比較清楚」、「他的本土理念跟我差不多」、「新鮮吧，有創意、比較年輕」。