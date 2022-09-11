民進黨新北市長參選人林佳龍10日接受電視節目專訪時，預估他與新北市長侯友宜的選戰最後輸贏在10萬票。對此，媒體人韋安今（11）日就在臉書上預估「林佳龍和侯友宜的得票數有著『史詩級』的差距，起碼在30到50萬之間」，引發討論。

林佳龍10日時自信認為，新北這一戰「大有可為」，首先是從他接受徵召至今，可以看到民調拉近；再來第二個原因是他提出新北大翻新，由於侯友宜已經做了12年的市長、副市長，所以市民有3分之2支持新北大翻新訴求，還有他們提出的政見，但侯友宜相對來說有一些包袱；第三個原因就是有一半以上的新北市民，不能接受侯友宜已經登記參選新北市長，又志在參選2024年總統大選，這個也是侯的罩門。

當時韋安直言，就算蔡總統到新北50次，神仙也難救林的選情。此外，韋安也列舉兩樣侯友宜「史詩級」的政績，並斷言，不僅林佳龍不可能以「剪刀差」勝選，綠營新北整體議員選情也可能會「史詩級」崩盤。而今日韋安則在臉書上認為，「侯友宜、林佳龍各當了4年市長，侯在新北『史詩級』的政績，與林在台中被『死擋』的政績相較，兩人輸贏有著『史詩級』的差距，起碼在30到50萬之間」，韋安甚至放出狠話直言「可私訊來『對插』娛樂一下吧！」