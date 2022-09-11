光喊不做？前立委鄭寶清脫黨參選桃園市長，日前更控訴他2016年爭取到桃園鐵路地下化經費，但政績卻遭桃園市長鄭文燦吃乾抹淨，同時被指「割稻尾」的民進黨候選人鄭運鵬，近日則喊出「30年完成鐵路地下化」。前立委蔡正元今(11日)在《新聞大白話》節目中指出，總統蔡英文當年選新北市長時曾喊要完成「民生汐止線」捷運，基隆市長林右昌也喊要蓋「基隆捷運」，但執政多年一事無成，難道什麼都要等30年才有成績？

蔡正元表示，「第一個，你的任期頂多就是4年加4年，那這8年要做什麼、能完成什麼，你要告訴大家嘛。結果鄭運鵬竟然說，未來30年他可以做什麼什麼，怎麼會有政治人物這樣開支票？鄭運鵬現在50歲，30年以後80歲，我不知道你開80歲的支票，要人家現在投票給你，是不是等到蔡英文論文解封，陳時中疫苗也解封，我們才能看到你鄭運鵬的績效？到底發生什麼事？為什麼民進黨最近很流行這種30年的說法？」

「基隆市是真的比較需要跟台北市做密切的接軌，基隆的經濟才能整個往上翻身。」蔡正元說，「主要就兩條線，一條叫民生汐止線，一條叫基隆到南港的輕軌捷運，因為基隆到南港的輕軌捷運也可以跟民生汐止線接軌，所以對於基隆要進入內湖、南港，是一個很方便的舉措。」

蔡正元指出，「因為不管怎麼看，內湖南港就一定會是台北市東區的兩大核心，基隆如果跟它連線，這兩條線就變得很重要。大家忘了喔，蔡英文曾選過新北市長，跟誰選？跟朱立倫選，她當時就開支票，她要完成什麼？民生汐止線，她現在已經當了總統好幾年，你有看過民生汐止線嗎？」

「基隆捷運呢？難怪人家消遣你嘛！」蔡正元強調，「你林右昌已經幹了8年的基隆市長，從一開始選舉就在講基隆捷運了，現在是怎麼樣，難道我們又要再等30年是不是？所以民進黨平常事情不做，整個都在搞馬桶人設，莫名其妙。」