國民黨基隆市長參選人謝國樑今（17）日專程前往拜訪「視障天才鋼琴家」許哲誠，謝對許出生後便被診斷視網膜剝離導致雙眼失明，卻仍透過後天努力的學習，受邀參加海內外音樂演出、享譽國際，這份勵志精神與經歷感動不已，特別邀請許未來擔任基隆市的「音樂愛心大使」，代表基隆推動「有愛城市」的理念。

謝國樑今日在臉書發文表示，他的請益之旅這次拜訪的是視障天才鋼琴家許哲誠，許雖然出生後便被診斷視網膜剝離導致雙眼失明，卻仍對音樂展現極高的天賦，透過後天努力的學習，受邀參加海內外音樂演出，琴藝響徹國際，勵志的精神與經歷令人感動。

謝國樑指出，許哲誠的奮鬥經歷與鋼琴造詣令人佩服，基隆非常需要這樣鼓舞人心，帶給大家希望的人，未來他也想邀請哲誠，擔任基隆市的「音樂愛心大使」，代表基隆推動有愛城市的理念，到各縣市巡迴表演給特殊族群的孩子、家長，演奏充滿幸福有愛的鋼琴歌曲，用音樂治癒人心。

對此，謝國樑強調，同樣身為特殊孩子的家長，他了解特殊孩子即便有特殊限制，也能透過後天的栽培找到屬於自己的天賦。從許哲誠的故事中也能看到，即便自身有特殊狀況但只要肯努力，積極面對自己的人生，一樣可以有非常了不起的作為。未來他也將持續尋找一樣正向積極的人，一起打造亞洲最有愛的城市，讓大家一代接一代一起努力前行，一起改變基隆，也一起讓基隆更好。