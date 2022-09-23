無黨籍台南市長參選人林義豐24日在新營成立溪北競選總部，並舉辦電音趴吸引年輕人參與，這場音樂會強碰首次在台南市漁光島舉辦的春浪音樂節，林義豐陣營認為2場客群不同且全程免費入場，不擔心受影響。

國民黨台南市長參選人謝龍介日前拜會台灣民眾黨議員參選人，營造「在野大聯盟」聲勢，林義豐的幕僚日前也拜會國民黨籍議員參選人姚正玉，邀請她出席林義豐24日的溪北競選總部成立大會與電音趴。營造無黨籍市長參選人與國民黨議員參選人合作陣線。

有「虧雞福來爹」稱號的林義豐近日要再辦電音趴，這次強打場地移置「溪北場」，已有700人預先登記24日到場，主辦陣營預計活動至少上千人，不過這場電音派對強碰上民間舉辦17年歷史的春浪音樂節，後者首次選在台南市舉辦，同樣相當受年輕族矚目。

林義豐陣營表示，漁光島的音樂會是收費入場，電音趴全程免費，DJ播音樂與樂團、歌手演唱，兩種的客群不同，不擔心受影響。

距年底九合一選舉不到2個月，林義豐舉辦溪北電音趴營造聲勢，不少網友湧入他的臉書粉絲頁呼應打氣，部分網友酸言酸語對活動邀請的DJ發表意見，林義豐陣營強調主要是藉著舉辦音樂會，凸顯林義豐關心溪北地區的市民生活。