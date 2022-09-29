民進黨立院黨團29日上午召開記者會，立委郭國文、民進黨發言人李坤城及基隆市議員張顥瀚共同爆料，公布國民黨基隆市長參選人謝國樑隱匿的三家共同借貸公司的名稱，並質疑金流有問題，涉及洗錢。謝國樑表示，民進黨團公布的是錯誤訊息，涉犯選罷法，將於3天內具狀提告。

民進黨立院黨團29日上午召開記者會，指日前謝國樑公布共同借貸給林冠百的三家公司，其中有一家並非境外公司，負責人也並非謝，並質疑在該借貸案中的資金流向有問題，認為謝說謊。

對於民進黨團的質疑，謝國樑上午表示民進黨團做出的指控並非事實，民進黨團公布的資料並不正確，他指出，借貸給林冠百的三家公司除金星外，均為境外公司，他將在3天內，針對烏龍爆料的民進黨民代，具狀提出告訴。

謝國樑指出，民進黨團29日上午的爆料涉犯選罷法，他將會在3天內向基隆地檢署提告。另外，他也指出，民進黨籍市議員張之豪在臉書發文，指他在同一地點登記9間不同公司。但他在該地點並沒有登記公司。謝國樑表示，張在他自己的臉書發文及投書至媒體，涉及以文字散播不實訊息，涉犯選罷法，將於30日下班前具狀提告張。

至於民進黨團質疑還款的金流部分，謝國樑除重申民進黨團烏龍爆料外，也表示，相關的借款、還款及利息，都會依照一定比例分配，因此，民進黨團的「假設」都可以在訴訟的過程中還原。因此，他也譏民進黨團只會用講的，卻不敢提告，讓他覺得很失望。謝國樑也再度重申，將會在最快時間內，對烏龍爆料及散播不實訊息的民代提告。