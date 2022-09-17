國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究報告昨天被認定有6篇有問題、重複度高。對此前立委、桃園市長參選人鄭寶清今受訪時向民進黨桃園市長參選人鄭運鵬喊話「不是最挺抄襲的嗎？」。

鄭寶清表示，張善政先前罵前新竹市長林智堅抄襲是沒有誠信的人，現在反倒自己抄襲，遭鄭運鵬及其團隊猛打，但鄭運鵬在多個月前面對抄襲議題時卻是力挺林智堅，認為鄭運鵬該支持張善政，更諷刺鄭運鵬「你不是最支持抄襲、最挺抄襲的嗎？」。

鄭寶清批評，民進黨跟國民黨現在是蛇鼠一窩互咬，1個多禮拜都在講有沒有保密條款，農委會都已把資料給立法委員，一看就知道有沒有，卻不斷上演一邊擠牙膏，一邊叫他繼續擠的狀況，這種肥皂劇對桃園人不好，選舉最重要的是要靠政見、政績得到選民的支持，不是打口水仗，希望雙方把事情釐清楚，否則損害的是百姓。

另談及民眾黨桃園市長參選人賴香伶曾自嘲，鄭寶清登記參選後自己成了民調受災戶。鄭寶清笑說，選票流向哪裡，百姓是有智慧的，他知道選票流給誰對他最有利，自己不會擔心，相信再經過2個月選民會做出最智慧的抉擇。