國民黨桃園市長參選人張善政23日晚間接受TVBS《少康戰情室》專訪，談及農委會委託研究案涉抄襲，他透露在八卦雜誌爆料前幾天有聯繫他、要求他回應，但張善政直呼「我這輩子從沒抄襲」，對雜誌到底是要打哪個研究案完全沒有頭緒。

張善政透露，八卦雜誌爆料的前幾天有與競選辦公室聯繫，告知要打某年農委會的抄襲案，「我想來想去，這輩子從來沒抄襲過，哪來的抄襲案可以打？雜誌問我要不要回應一下，但我根本沒想到是哪個農委會的案子有抄襲」。

「我還想這個安啦！」張善政說，後來這個農委會委託研究案被拿出來，根本就沒有抄襲的疑慮，他們打這個不知道是安什麼心，這抹黑的程度很厲害，想把我打成跟前新竹市長林智堅一樣，只要不是民進黨的人都給我等著瞧，無論是張善政也好、高虹安也好，都不是好東西，這就是他們的目的。

張善政指出，農委會底下有很多研究單位，像是茶業改良場、農改場等等，但他們的資通訊都沒有很進步，所以希望我們協助抓取國外資料、國內資料，通俗一點就是幫他們唸書，要我把書唸給你聽，我總要有個依據，我念書的時候你說我抄書，我不念書你又說沒有幫你找國外的資料，到底要我怎麼辦，這個計畫的本質就是幫他（農委會）唸書。

張善政直呼，不瞞大家說，有個民調顯示，20至29歲的年輕人支持度，我比對手高很多，民調分析，因為這批人絕大部分最近都在唸研究所，看了這個（農委會研究案涉抄襲）認為這打法是民進黨太離譜，所以這個年齡層還是很看好。張善政強調，農委會研究案並不是論文，如果要用論文的標準檢視，那就進電腦去篩看看，宏碁是很正派的公司，我那時候在政界沒沒無聞，只是個專業經理人，沒什麼政治的意向，現在回過頭來說我當年怎麼樣，這完全是政治打壓。