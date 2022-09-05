死亡交叉？年底九合一選舉逼近，民進黨主席、總統蔡英文到處輔選，力拚地方縣市首長執政保衛戰，但各種內政、經濟問題仍層出不窮。國民黨台北市議員王鴻薇今(5日)在《新聞大白話》節目指出，全球經濟結構出現驚天動地大改變，日、韓上半年都從長年的順差變成逆差，而台灣七月的出口也出現負成長，預計八月還要加劇，但蔡英文總統仍在粉飾太平，只顧著專心拚選舉，不負掌舵台灣未來的責任，如何對國人交代。

王鴻薇表示，「包含日本跟韓國，現在為什麼岸田文雄跟尹錫悅他們的民調都在下滑？其實就是出現了一個經濟問題。我們到現在都不知死活耶，蔡英文總統還不曉得在幹什麼，你知道日本跟韓國今年在它的經濟結構出現了一個驚天動地，過去從來沒有過的一個結構的改變。」

「是什麼呢？」王鴻薇指出，「大家都知道日本是順差國啊，他們賣東西賣得很多啊，韓國也是順差國，可是在今年的上半年開始，他們從順差變成逆差，就是整個全球經濟的問題。那大家覺得台灣會不會發生？台灣不是不會發生。」

王鴻薇強調，「以前電子業講什麼『五窮六絕』，那七、八月應該好了？可是我告訴你最新的(數據)，我們七月份的出口，出現了負成長，預計八月還要負成長！這就是嚴重的經濟問題，我請問一下，我們偉大的蔡總統，有在告訴我們這些嗎？她有在擔心這些嗎？她有準備這些嗎？沒有啊！她在臉書上繼續搞選舉，去推銷民進黨的這些候選人而已，所以台灣還會有救嗎？」