羅智強宣布「考慮參選總統」 趙少康：當總統人人有機會

國民黨前台北市議員羅智強2日宣布鄭重考慮參選總統，並在台灣時間今（5）日凌晨於美國舊金山直播時進一步指出，100天後他會宣布3件事，包含是否參選總統。對此，資深媒體人趙少康表示，有一首台語歌叫「做總統人人（大家）有機會」。

羅智強在直播提到，自己剛到西雅圖時宣布「總統聽見100天」計畫，希望聽聽各界意見，開啟一個前期性總統大選的討論，幫大家開一條路，「100天後我會宣布是否參選總統」。

而先前也表態2024年有意參選總統的趙少康則回應，有一首台語歌叫「做總統人人（大家）有機會」，他覺得越多參選人越好，大家一起努力，不過2024參選只是他的一個目標，重要還是先放在國民黨能把今（2022）年年底大選選好。

另外，趙少康談到，記得羅智強之前就有表達過想選總統，所以他覺得沒什麼，大家都能表達自己的意見態度，努力提出好的政見來說服影響選民。