今年雙十國慶的主視覺出爐，國慶籌委會以線性構成、多色線段向中心匯聚集合，傳達「守土衛國 你我同行TAIWAN NATIONAL DAY 2022」的意象。引發爭議之處不在於所強調的「大地綠」、「海洋藍」、「暖陽黃」與「天幕青」，而是象徵「國家」元素的青天白日滿地紅又消失了，反倒更像是個變化莫測的萬花筒。

國慶籌委會是以「人民」為主人的身分來辦慶生活動，按慣例是由立法院長游錫堃擔任主任委員，既然是祝福生日快樂，強調「守土衛國」就未免太沉重，也讓人快樂不起來；但假如人民有「守土衛國」呼聲，蔡總統是不是需要檢討何以致之？兩岸兵凶戰危，蔡總統是想帶領人民避戰禍、還是守土衛國打一仗？腦袋可要清醒些。

其次是「國家」元素，主視覺保留了淡淡的「雙十」輪廓，青天白日滿地紅依舊被消失，文字表述則延續去年的英文表現方式「TAIWAN NATIONAL DAY 2022」，估計未來只要民進黨繼續執政，方向上大概就是「TAIWAN NATIONAL DAY 2023」不斷「+1」下去；國家正式名字「中華民國（Republic of China）」則很難重見光明，取而代之的是換上小名「中華民國台灣」或江湖綽號「台灣」，開了偏門的格局，就會是蔡總統「只做不說」的內心戲了，變化莫測的萬花筒倒也詮釋得八九不離十了。

蔡總統當初競選時「維持現狀」口號喊得響亮，然而從每年慶祝國家生日的重要時刻看得最清楚，國慶日變萬花筒，換個角度隨之變化莫測，朝野政黨各說各話、外國友邦無以名之，老百姓又如何能同行？

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