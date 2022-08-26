又有美國參議員來台訪問，共和黨籍布蕾波恩（Marsha Blackburn）昨（25）日深夜11時45分搭乘美國陸軍UC-35A專機自菲律賓飛抵台灣，將停留至27日。8月暑假期間，美台官員、國會議員、智庫學者前仆後繼魚貫登台，蔡總統好忙，會不會忙暈了、忙到理智斷線？

這麼懷疑不是沒有原因，美國老大哥來就是要台灣買軍火，強化台灣的自衛能力，還有要台積電先進製程投資美國，以免兩岸開戰台積電淪陷鐵幕。所謂「台美關係史上最好」的後果，就是台灣國庫愈掏愈空，護國神山也離台灣愈來愈遠。再說，解放軍頻頻侵擾，不也是跟美國硬著來有關嗎？美國若真挺台「堅若磐石」，雷根號航母下次就別再落跑。

張忠謀說在國外設晶片廠沒有競爭力、劉德音也說晶片供應鏈全球分工，只要戰爭都會斷供。言下之意，跟在哪裡設廠沒有太大關係，美國人來一次就說一次，人家韓國總統尹錫悅講一次就明白了，蔡總統忙著幫美國人說項，鴻門宴上能說什麼，台積電兩大老，只好會後找媒體抒發鬱卒心情。

算了，反正激怒中共，對於民進黨「抗中保台」的選情有幫助；不過，蔡總統酬酢美國政要之餘，別忘了營救落入柬埔寨詐騙集團陷阱的3000名台灣人安危，這才是台灣人的「家務事」。

蔡政府再怎麼理智斷線，不能像上次要求全黨去挺小英男孩的清白，鬧成全國大笑話，也不能放任小英女孩護航「中介法」惹翻全國網友。但是，美中龍鷹大戰必定會傷害台灣，這就必須要清醒一點了。先管好台灣的「家務事」吧。

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