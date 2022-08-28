鄭寶清宣布參選桃園市長，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，鄭的參選有如五級地震，已足以否決鄭運鵬當選。蔡總統此時此刻其實應自我禁足在總統府閉門思過，好好想一想內閣應該如何改組，如何正面回應社會期待，安撫人心。

游盈隆指出，鄭寶清昨晚宣佈參選桃園市長。這是一個不容易的決定，不知經過多少個夜晚的天人交戰後，才做出脫黨參選的結論。鄭寶清的心路歷程，外人一時之間是無法完全理解的，但我們仍可從他最近幾天公開發言中找到蛛絲馬跡。

他歸納起來主要有五點：

第一，哀悼民進黨無私無我創黨精神的淪喪；第二，抗議以蔡英文為中心的民進黨當權派沒收初選，扼殺黨內民主；第三，無法接受蔡總統兼黨主席不分青紅皂白堅持「全黨挺林智堅清白」的荒謬號令；第四，對目前三黨所提人選皆是外地人的忿忿不平；第五，堅信自己的能力、經驗與忠誠對桃園市民還能有所貢獻，是桃園人最好的選擇。

他說，這五點，每一點都足以讓像鄭寶清這種黨齡超過三十年的忠貞黨員鬱卒到死，每一點都足以催出孤臣孽子血淚，鄭寶清因此而抬頭挺胸，因此而豁出去，因此而有勇氣走向不可知的未來。「一言以蔽之，他師出有名，心安理得」。

游盈隆表示，可以預見的，鄭很快將面臨黨紀伺候，開除黨籍，外加來自黨內同志和1450部隊的無情批判和妖魔化，被飆罵「背骨」等等最難聽的髒話。「蔡英文主席能不能體會鄭寶清這位老黨員的心情？膝蓋想就知道」。

他批評蔡英文，最近宛如三太子附身，相當神勇，不甩社會觀感，昨天行程滿檔，白天參加她一手催生，大眾卻很茫然的數位發展部揭牌儀式，晚上去桃園楊梅參加鄭運鵬的後援會成立大會，「果然選舉一到，渾身是勁」。

游盈隆建議蔡總統此時此刻其實應自我禁足在總統府閉門思過，好好想一想內閣應該如何改組，如何正面回應社會期待，安撫人心。「君不見，最近因一連串大案子已搞得台灣人心惶惶」，包括林智堅論文門案、數位中介服務法草案、柬埔寨台人失聯或詐騙案、台南殺警案、中共空前大規模軍演等等等等。

他細數，自2016年5月迄今六年多，跟著蔡總統走馬上任，歷經林、賴、蘇三內閣眾政務官員有多少人從未被更換過？粗估超過75％。真的是因為表現都很稱職而續任？還是，因為總統用人偏狹風格所致？

他預言，蔡總統再視而不見，再拗下去，肯定會有更嚴重後果出現。鄭寶清脫黨參選桃園市長，對選情會造成多大的影響？他初步的觀察是有如五級地震，已足以否決鄭運鵬當選。

但，鄭寶清會不會只是為藍營作嫁，成為張善政從天上掉下來的禮物？游盈隆認為，未必，因為民主政治下，自由選舉的結果是不確定的，須看他後續作為而定。「最後，我衷心祝福他，因為他找回了三十年前參與政治的初心」「天佑台灣，天佑誠實、正直、善良、努力不懈的人」。