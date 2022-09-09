蔡英文總統和副總統賴清德近日頻頻搭乘總統專機和行政專機，分赴各縣市為民進黨候選人輔選造勢，遭在野黨痛批。雖然總統府表示專機的使用，歷任政府都有相關規定，蔡政府對於專機運用，包括蔡總統與賴副總統的處理標準，都會比照馬前總統辦理，一切按照規定，但仍無法消除外界疑質疑。為此空軍司令部也澄清表示，民進黨部已在8月30日收到依規定繳費，後續也比照辦理。

空軍司令部強調，行政專機的使用，均依「國軍行政專機申請使用作業規定」辦理，凡非公務行程，均訂有付費標準，從馬前總統到蔡總統，皆依照相關標準辦理。

空軍司令部表示，以近期而言，空軍確實已在8月30日收到民進黨支付款項，後續也將依照相關程序辦理。籲請媒體報導前，應善盡查證責任。

在野黨8日召開記者會，抨擊蔡英文總統專機使用議題，總統府發言人張惇涵表示，早在2019年總統大選期間，在野黨就炒作過相關議題。而去年底公投期間，在野黨又拿此議題進行操作。

他說，實際上，國防部去年在立法院答詢時即已表示，確實有收到民進黨中央黨部支付相關款項。張惇涵並強調，關於專機的使用，歷任政府都有相關規定，蔡政府對於專機運用，包括蔡總統與賴副總統的處理標準，都會比照馬前總統辦理，一切按照規定。