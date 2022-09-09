111年國慶主視覺圖與主題「守衛國土 你我同行」。（圖 / 取自「中華民國讚國慶」粉專）

今年國慶主視覺出爐，「中華民國」元素再遭消失，甚至強調「Taiwan National Day」，遭國民黨痛批是以「英文台獨」偷渡理念，企圖消滅中華民國，引發各界熱議。一份最新網路民調顯示，不喜歡今年國慶主視覺、認為「難與國慶主題產生連結」者，輾壓喜歡、認為「很有設計感」的民眾，大批網友直言看不懂今年的設計，痛批蔡政府連國慶都辦不好。

《Yahoo奇摩》自昨日（8）開始發起「你喜歡今年的國慶主視覺嗎？」網路民調，截至今日早上7時30分，已有約1300人參與投票。認為「不喜歡，難與國慶主題產生連結」的民眾高達1266票，認為「喜歡，很有設計感」僅獲得66票，比數相當懸殊。

對此，大批網友湧入投票頁面下方留言：「蔡政府沒救了，連個國慶視覺都做成這樣！」「這種色調，難與國慶日產生連結」、「不喜歡，莫名其妙的圖案」、「看不出國慶的意象」、「我完全看不懂」、「國旗顏色在哪？蔡政府憑什麼把我們的國旗變不見？」「台灣不是民進黨的」、「像無人機」、「與往年一樣外包沒用心設計」、「背後不知道有沒有油水」。

至於認為「喜歡，很有設計感」的網友則表示：「很創新」、「小英推的就是讚」、「我就是死忠」、「顏色暗示四個大黨要合作不要一直亂鬥」。