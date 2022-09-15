前立委鄭寶清登記參選桃園市長後讓選戰形成「四腳督」，民眾黨桃園市長參選人賴香伶自嘲是「民調受災戶」，她分析有3點因素使得自己的票源流向鄭寶清，包括鄭寶清也是客家人、對民進黨砲火猛烈又被開除黨籍，但相信這都是暫時的，會更努力闡述自己的政見。

「鄭寶清參選後，我成了受災戶」賴香伶笑說，桃園從三腳督變成四腳督，民調漲幅每天都在變化，希望開展第3勢力、新政治參選，期待市民對新政治力量有更大的關切，目前因為鄭寶清加入參選後使得力量分散，有些本來支持我的票源流往鄭寶清。

賴香伶認為，自己對觀音、新屋、楊梅等地區的客家族群起步算早，有可能因為鄭寶清也是楊梅人所以有所牽動，再加上鄭寶清對民進黨的攻擊、砲火比較猛烈，不過鄭寶清也算是求仁得仁，終於被開鍘，因此還有部分可能是同情票，即便現在看來有些微影響，但相信這是一時的，會更努力、認真闡述政見，讓市民聽見。

賴香伶說，桃園是勞工大城市，但勞工保障、勞工議題卻並沒有表現突出，這部分自己可以加強並讓市民信任。談到今天到桃園市產業總工會拜訪，她說，工會一直是她參與社運中很大的支撐力量，更是過去與大家感情融合的基地，這次看到許多抗議、工會運動現場的老照片，有回家的感覺，認同勞工權益、自覺性若能更高，台灣會變得更好，也呼籲別把工會當成阻礙進步的洪水猛獸，這種舊時代的觀念不應該再有。