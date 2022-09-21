桃園航空城計畫步入實質開發階段，民眾黨桃園市長參選人賴香伶今赴竹圍社區照顧關懷據點，向民眾了解徵收現況，許多長輩紛紛抱怨，現萬物齊漲，雖市府喊話要讓搬遷戶權益最大化，但補償金額估出來卻令人傻眼。賴表示，近年通膨影響，其中差價應由政府負責，別讓民眾落入無家可歸困境。

今在竹圍社區關懷據點中，許多長輩訴苦表示，6年前的估價敵不過萬物齊漲的飛升，首批搬遷者可領20％獎勵金，仍留下來的人不是不願意搬，是沒有錢搬、無處可去，更有人直言「留下來的人本來就比較弱勢」。

居民也提到，2017年市府派員查估時的補償金額一坪8至10萬元，現在用一般建材的金額約落在12至14萬元，難想到2024年要蓋屋時該怎麼辦，且大多長輩無法自行貸款，其中差價誰應負責？甚至有的祖宅使用最好的建材，現以磚造RC來評估卻一文不值，都沒派專家學者來考察。

賴香伶指出，航空城為國家最大拆遷案，大家理解城市要發展，但居民很無奈，1坪換1坪土地依現在建蔽率也只能使用6成，民眾也只能認了，除了竹圍里，附近鄰里也面臨同樣窘境。

賴香伶表示，有些問題不用等選上市長才解決，她將協助民眾處理補償金過低問題，尤其近2年通膨物價漲，其中差價政府應負責處理，不能讓民眾落入無家可歸處境，另對有歷史價值的古宅，也應透過專家學者勘查，了解是否具歷史價值，若有必要提高補助金，市府不能置身事外應主動協助。