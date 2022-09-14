此地無銀？日前有對岸網紅拍片稱「中華民國正副總統蔡英文、賴清德在總統府大打出手」，荒謬謠言原本聲量不高，沒想到竟被總統府發聲明澄清並揚言報警，反而引發熱議。前立委郭正亮今(14日)在《大新聞大爆卦》節目中分析，由於前副總統陳建仁民調落後賴清德蠻多的，蔡英文可能不想讓兩人矛盾上升，認為雙方要好好相處，所以做出「我跟賴清德很好」的政治表態。

郭正亮表示，「總統府特別理會這個事情，我也感到非常意外。甚至揚言報警，我第一次聽到有一個國家總統府說要報警，總統府你手上就有國安工具了耶，你報警，你在說什麼啊？你就叫國安單位直接去查了啊！你報警，那警察單位還不知道怎麼辦呢。」

「前天晚上我就收到這些東西，就去查，那一看就知道是農場的東西。」郭正亮說，「我去看假新聞辯證中心，它也做了回應，所以事實上已經有人回應過了，那怎麼會需要總統府來大做文章咧？」主持人馬千惠問：「是不是有什麼不尋常？」

郭正亮推測，「我不知道這不尋常是不是表示，她要表達她跟賴清德很好？（眾人大笑）不然幹嘛做這個動作呢？這個當然有一些傳聞啦，因為目前看起來，陳建仁的民調落後賴清德蠻多的啦，所以她是不是不要讓兩個人的矛盾有上升的可能，就雙方要好好相處啦！」

「這當然有這樣的說法。」郭正亮強調，「這大勢就是如此嘛，那你硬要去挺陳建仁，跟賴清德搞初選，這也不太好吧？這黨內可能會亂成一團，所以她就對這一類的事很敏感嘛，就覺得不要這樣，我們要表達對賴的一個態度，所以我覺得這個是政治意義居多啦，政治意義就是說，『我跟賴清德很好』。」