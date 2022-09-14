「為什麼慈濟會選在這時候出來講？」臉書粉專「逆風的烏鴉」近日與朋友同業討論，談到去年擋民間採購疫苗爭議時，對這個疑問最直觀的看法，是慈濟對當初被卡疫苗不滿，尤其當時卡疫苗第一線的就是衛福部前部長陳時中，所以出來講一下也是剛好而已。甚至可以說，在民進黨執政這幾年，慈濟被弄了不只一次，而慈濟被弄，有些是屬於自身爭議，有些則不折不扣是某些綠營支持者認為慈濟和對岸關係很好，所以看慈濟不順眼。

逆風的烏鴉指出，在這個推論下，如果對政治的敏感度很高，想當然耳會設法阻礙一下民進黨的選舉之路，而這樣的阻礙，不是基於政治立場，而是「自保」。民進黨這幾年的作為，就是證明了除非你願意當側翼，不然隨時可能被惡整，連慈濟也不例外。要說慈濟慈善事業基金會執行長顏博文的說法完全沒有政治動機可能未必，但是不是有想得這麼深遠，則有商榷餘地。畢竟不管是慈濟或者顏博文，都不是政治人物，其實是沒必要淌這混水的。

烏鴉認為比較合理的推論，應該是民進黨自己「多行不義必自斃」。回頭去看看顏博文說的，關於「卡疫苗」這件事，除了深綠的支持者會埋單「沒卡疫苗」的說法，基本上已經有了定論。顏博文說的，其實大多也不是什麼新聞，而是大家或多或少都曾經聽過或報導過的事情。

而顏博文的說法會造成這麼大的迴響，原因之一當然是因為他「慈濟執行長」身分，但烏鴉認為更重要的，是疫苗採購這顆地雷始終沒有被拆除過。在地雷未能拆解的情況下，陳時中又是當事人，就意味只要有人把疫苗的事情再拿出來講，就可以造成話題；而如果講的東西又是能引發共鳴的，那再度喚起大家記憶，對民進黨撻伐，也就很合理了。

烏鴉強調，大家也可以看看，現在輿論發散的程度，早就已經不限於顏博文講的內容，民進黨過去有哪些人造謠的，現在也都一一被揪出來。只能說，凡走過必留下痕跡，所以烏鴉認為，這就是民進黨的多行不義必自斃；如果不是這樣，再來一百個顏博文說也不會掀起什麼水花的。