台灣民意基金會今（20）日公布最新民調顯示，蔡英文總統聲望43.8％，逼近新執政困境的臨界點；台灣民意基金會董事長游盈隆提到，最近民進黨府院對於疫苗的強出頭表現非常不妙，權力核心瀰漫的一股逆向、向人民記憶挑戰的氛圍，民調顯示44％基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，43％不贊同；贊同者比不贊同者只多0.9個百分點，已逼近新執政困境的臨界點，從數字上計算是一個月流失140萬名鐵粉。

台灣民意基金會今天舉行9月民調發表會，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，在9月蔡英文的聲望滿意度比不滿意度只有多0.9個百分點，游盈隆更分析，從蔡英文力挺新竹市前市長林智堅論文案到台大撤銷林的學位開始，聲望就遭到嚴重的衝擊，而從數字上可以看到是一個月流失140萬鐵粉，長期趨勢圖都非常清楚。

游盈隆更說，在短短兩個月蔡英文聲望重挫9.2個百分點，這是蔡英文目前聲望逼近新執政困境的臨界點。游盈隆也坦言，就民意支持度，2020年的快樂時光已經一去不返，現在已經到了一個轉折階段，年底選舉，民進黨政府不再享有民意支持的強大後盾。