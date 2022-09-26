九合一選舉即將在年底登場，各政黨的候選人都紛紛摩拳擦掌準備，尤其「六都」更是兵家之地。民進黨桃園市長候選人鄭運鵬24日晚間桃園北區競選總部成⽴，甚至對所有民進黨籍桃園市議員參選人發出動員令，每台遊覽車更是補助8千元新台幣，並以⾞資或上限100元的便當核銷。對此就有港媒爆出了驚人預言，認為「若國民黨如果2022沒有辦法從民進黨手中拿回桃園，桃園恐會全面綠化，民進黨地方派系更茁壯」。

根據港媒《中評社》的報導指出，現在距離年底選舉剩下兩個多月，桃園的選情從張善政代表國民黨參選桃園市長後，一開始的選舉資源確實不如民進黨，但隨著張善政陣營慢慢整合，選情也逐漸步上軌道，開始反守為攻。而18日台東縣發生芮氏規模6.8地震，桃園八德國民運動中心羽球館天花板因此而坍塌，這似乎讓鄭文燦的執政出現破口，國民黨有了趁勝追擊的機會。

該份報導更指出，運動中心天花板的坍塌，就如同2018年高雄道路上的「天坑」一樣，若是國民黨年底的九合一大選，沒辦法從民進黨手中拿回桃園，那桃園恐怕會步上「高雄模式」，開始全面綠化，民進黨地方派系將會更茁壯。

《中評社》更指出，桃園繼續讓民進黨執政12年、16年，作風會更像昔日的國民黨，掌握更大資源，反倒是國民黨要開始努力說服選民，就像當年有理想、有目標的民進黨一樣。