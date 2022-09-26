九合一選舉將於年底舉行，近期有不少政治人物的論文也接連被爆抄襲，像是民眾黨新竹市長候選人高虹安，還有新北市長侯友宜的博士學歷話題等等。國民黨立委洪孟楷今(26日)對此分析，「始作俑者就是蔡總統在林智堅論文抄襲被雙殺之後，還是下令要全黨挺一人，沒有對自己誤挺一事檢討道歉！」

洪孟楷今在臉書談到，民進黨新北市長候選人林佳龍質疑侯友宜市長「大學畢業跳博士」很奇怪，自己在政論節目《少康戰情室》直接說林佳龍就是烏龍爆料！光從今年警大博士班招考第8條就載明，可以用同等學歷或與報考系所相關5年以上工作經驗、並且拿出碩士論文水準的著作都符合條件；他並質疑，為何上網一查就知道的事，還是要拿出來打烏賊戰抹黑侯市長。

洪孟楷指出，如同民進黨由黨團三長署名發公文要求私法人單位資策會，提供高虹安委員任職期間相關資料，請問民進黨是司法檢調單位嗎？竟可擴權到無法無天的地步！還有對國民黨桃園市長候選人張善政也是一樣，明明是研究計畫卻被農委會拿學術論文標準來檢驗，現在陳吉仲農委會研究計畫也爆抄襲，迴力鏢打到自己就是因為農委會模糊焦點介入選舉。

兩個月來選戰不斷陷在抄襲爭議中，洪孟楷認為，始作俑者就是蔡總統在林智堅論文抄襲被雙殺之後，還是下令要全黨挺一人，沒有對自己誤挺一事檢討道歉，選舉有輸有贏政黨也會輪替，呼籲人民應該要讓敗壞選風扭曲是非的政黨下台！