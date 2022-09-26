立委是否有職權審查、監督資策會議題臉書續戰！民進黨立院總召柯建銘在臉書說明要求經濟部與資策會提供資料是立委職權；高虹安26日則在臉書回轟，是無知還是惡意？柯建銘所指「每一分錢都是公帑」是完全錯誤的。

高虹安在臉書表示，柯建銘在民進黨沈慧虹的造勢場合站台之餘，還是不忘繼續批鬥高虹安，說她在資策會領薪水讀博士的每一分錢都是公帑，這是完全錯誤的。

她說，資策會前執行長吳瑞北曾公開表示，在他2013年擔任資策會執行長期間，資策會業績很突出、盈餘相當亮麗，本來高階主管可以分到許多績效獎金，但是吳瑞北選擇將獎金扣下來，當成激勵年輕人的資金，鼓勵在職深造以及會內創業，而當時高虹安兩個都有拿到。

因此，所謂高虹安的博士進修申請的半年期國際人才培育補助，預算是來自資策會的業績盈餘，進修學費更是自掏腰包，絕非柯建銘所謂「每一分錢都是公帑」。

另，根據立法院預算中心報告，政府佔資策會捐助比例為38.61％。資策會是政府出資比低於5成的財團法人，所以預決算本來就不屬立院審查的範圍，只需要送營運及資金運用計畫。

從資策會官網上可以看到111年度的資金運用計劃，列出了經濟部以外還有30多個捐助機構，絕大多數都是如永豐餘等純民營私法人。難道民進黨團可以跳過政府、跳過這些純民營私法人，直接侵害股東權利，要求交付資料？

高虹安並指出，柯建銘可能忘了，資策會早年成立的目的，包含推動資通訊基礎建設、資料資訊處理等，其中最重要的，是幫台灣培育資通訊人才到產業為其所用，怎麼明明是正常不過、甚至被內部譽為典範的事情，卻在柯建銘眼裡如此充滿惡意及不堪？

她憤怒表示，從資策會查水表，到造謠她說去世界高中演講、再到香山後花園的抹黑事件，她嚴正要求民進黨必須撤除官方粉專的烏龍造謠內容，並向她及社會大眾道歉，也請柯建銘停止無端生事的批鬥言論，如果民進黨為了政治利益，不惜抹黑造謠、惡意雙標攻擊，唯一能制裁民進黨的只有全台灣人的選票了。