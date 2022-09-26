九合一選舉，大部分焦點落在周玉蔻身上，這對周玉蔻是日進斗金，對台灣的民主卻似乎有些「落漆」；但危機也可能是轉機，只要民進黨敗選，台灣就可以從此向「周玉蔻們」說再見。

現在真正傷害民進黨的不是周玉蔻，而是過去的民進黨——那個決心與周玉蔻綁在一起的民進黨。彰化縣衛生局推廣萬人普篩，周玉蔻為護航陳時中而質疑人家的學術倫理；中研院院士陳培哲批評蔡英文護航高端，周玉蔻說是因為陳「爭取擔任台大醫學院院長不果」；「皇家牛肉麵」被丁怡銘造謠攻擊，周玉蔻發動拒吃；再加上最近的慈濟，事實很明顯，誰敢批評民進黨，周玉蔻就是第一個率軍「出征」的護衛隊。

周玉蔻之於民進黨，就像秦檜之於宋高宗，難道宋高宗可以跟秦檜切割，說賜死岳飛跟自己無關嗎？陳時中跟周玉蔻熟不熟，根本不重要，因為陳時中只是一個傀儡，真正跟周玉蔻熟的是蔡英文，是整個民進黨。

如果陳時中當選台北市長，他的整個團隊，還是不得不買周玉蔻的帳，就像陳時中的總幹事吳思瑤，照樣上周玉蔻節目，為她所說「投給陳時中就是投給周玉蔻」背書。

但周玉蔻的荒腔走板，也某種程度團結了台灣，讓選民看到有比「選舉」更上位的價值。台北市長選舉，蔣萬安跟黃珊珊短兵相接，但是蔣萬安願意承認柯市府「大巨蛋案的資料都公開」，說柯文哲對陳時中的評論雖然粗「但有道理」；而黃珊珊最近也公開為蔣萬安抱屈，批評民進黨「到底有沒有良心跟良知」。

國民黨跟民眾黨願意幫對方說公道話，是體認到台灣人民已經厭倦了競選對手彼此貶低，希望看到「根基於理念的競爭」；也唯有在野陣營秉持這樣的基調，才能讓2024的政黨輪替成為一個必然發生的事實。

9月13日，陳時中在周玉蔻專訪上說「要簽署不投降承諾書」，就是周玉蔻為其打造的一個人設，並以此質疑在野黨。照理來說，應該是總統要來簽署「不打敗仗承諾書」，民進黨卻要人民承諾「不會投降」，意思是說如果蔡英文總統挑起戰爭又打了敗仗，她可以到國外尋求政治庇護，台灣人民卻要像莫那魯道抵抗到底，至死方休，這有道理嗎？

周玉蔻的企圖，就是把沒道理的事帶成風向。如果說周玉蔻是台灣政治的病毒，那麼年底「拒投民進黨」的每一張選票，就是讓台灣免疫的疫苗。只要民進黨敗選，周玉蔻自然成為戰犯，民進黨也不會再給周玉蔻資源，台灣從此可以向「周玉蔻們」說再見。

相對比的是，中國大陸何時要向「胡錫進們」說再見？周玉蔻與胡錫進，都是「語不驚人死不休」，為搶曝光而無下限，只是胡錫進不至於去揭人隱私。

但大陸沒有胡錫進，台灣也不會有周玉蔻，這個因果關係是成立的。說到底，胡錫進與周玉蔻本就是同一類人，周玉蔻生在台灣主張抗中，若生在大陸，也必然衝在前面高喊「留島不留人」、「兩岸終需一戰」。（作者為政治幕僚）

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