台東18日發生規模6.8的強震引發災情，而總統蔡英文出席防災會議念完稿後就離開現場，遭到外界批評。儘管蔡英文已經緊急道歉，大批網友仍灌爆其臉書，狠酸她的言行有如「一台讓台東縣府等了兩小時的讀稿機」。對此，前立委沈富雄今（20）日就表示，「蔡英文總統這個位置做到膩了」，引發討論。

台東縣池上鄉18日發生規模6.8淺層地震，花東多地傳出災情，蔡英文總統前往中央災害應變中心視察，原定與花、東進行線上會議，卻念完稿後快閃，讓兩縣府團隊錯愕枯等，對此內政部消防署出面扛責，表示幕僚單位未妥善安排連線會議，會確實檢討改進。

沈富雄今（20）日在網路節目《少康戰情室》中表示，「蔡英文那天的表現，就是因為執政太久了，所以在態度上有點傲慢」，沈富雄更說，「還有在這種例行要表演的角色，就是一種厭煩啊，她把當天沒有做好的事情甩鍋給幕僚，說幕僚沒溝通好」，這讓沈富雄開轟，做為一個總統，妳唸完稿，應該要質疑「這樣就結束了嗎？」而蔡英文不是，「巴不得趕快結束趕快溜走，從這一點就可以看到，蔡英文總統這個位置做到膩了」。