九合一選舉近在咫尺，年底的大選各政黨候選人都摩拳擦掌準備，尤其「首都」更是兵家必爭之地。對此，媒體人韋安今（26）日就在臉書上大膽預言台北市長選舉的最後結局，直言「論文門從桃園外溢，狗血從台北四散，不僅影響2022選情，也會延續到2024大選」，引發討論。

日前《美麗島電子報》董事長吳子嘉在網路節目《董事長開講》中曝光了《美麗島電子報》9月的最新民調，從該份民調中可以看到，在全國人民複選的前提之下，有43.1％的民眾關注台北市的選情、有26.1％的民眾關注桃園市的選情、有25.7％的民眾關注新北市的選情、有18.2％的民眾關注台中市的選情、有15.4％的民眾關注高雄市的選情、有12.6％的民眾關注台南市的選情、有8.7％的民眾關注新竹市的選情、有5.3％的民眾關注屏東縣的選情。

而韋安在臉書上表示，「台北市長選戰，已成世界級的狗血劇了」，他更直言「論文門從桃園外溢，狗血從台北四散」，韋安更預言此舉「不僅影響2022選情，也會延續到2024大選」。