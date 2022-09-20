連兩日地震造成花東地區屋倒、橋斷災情，總統蔡英文18日晚間視察中央災害應變中心，後爆出花蓮縣長徐榛蔚還沒聽到聲音就結束會議，台東縣則有官員稱蔡致詞完就閃人，遭國民黨痛批沒人性、冷血。府方19日向花東兩位縣長及救災團隊表達歉意，民進黨立法院黨團幹事長羅致政則說，不會苛責救災人員，民眾希望看到「少點口水、多點汗水」，不少PTT鄉民反應一面倒酸：「汗水都弄在選舉了」、「連口水都不想流」、「打贏防災的選戰？」

國民黨團19日舉行「0918地震全民一心關懷災區」記者會，黨團總召曾銘宗批評，昨天蔡英文坐鎮災害應變中心，是一場最沒有人性、冷血的會議，批評蔡讓台東縣政府縣長跟相關官員等2小時，結果連打招呼也沒有，慰問也沒有，鼓勵也沒有，拍拍屁股走人，國民黨予以最嚴厲譴責。

對此，羅致政在黨團記者會受訪說，就其所了解，18日蔡英文、行政院長蘇貞昌到災害應變中心去做重要裁示，過程當中跟地方政府並沒有進行連線，主因是在幕僚作業上，議程中並沒有地方政府相關的報告，同時總統和院長在畫面上也沒有看到地方政府的代表，所以並不知道有地方政府在連線當中。希望朝野政黨、中央及地方政府還是把更多精力放在防災、救災工作上，少點口水、多點汗水，相信這也是全民希望看到的事情。

PTT鄉民表示：「選舉拚得滿身大汗還要被噴口水」、「打贏地震的選戰」、「那為什麼總統開那麼重要的會噴兩滴口水就走了」、「民進黨真的很會凹。明顯就沒有心只是演戲還演得很爛」、「汗水都弄在選舉了」。

還有人虧，「最多口水的不就民進黨，助選超認真」、「那就別去念稿啊」、「汗水都基層在流，這些高官好意思」、「翻譯：在那叫什麼！」、「原來照稿念就是流汗，偉哉」、「受難人民才是總統的工作，選舉不是好嗎」、「民進黨要少點冷血才對吧」、「做了什麼，防災的選戰？」