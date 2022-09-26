爭取連任的台中市長盧秀燕總部開箱，公開對外募集市民擔任「燕子主委」，邀市民參與。(盧秀燕競總提供)

爭取連任的台中市長盧秀燕總部開箱，公開對外募集市民擔任「燕子主委」，邀市民參與。(盧秀燕競總提供)

九合一選舉逼近，國民黨爭取連任的台中市長盧秀燕團隊26日進駐競選總部，盧總部也公開募集市民擔任「燕子主委」。盧秀燕競選總幹事、立委江啟臣表示，盧秀燕施政「以民為本」，這次競選主軸將延續她「陽光政治」理念，廣納市民意見，絕對號召民眾揪團成立後援會，讓人人都能成為競總的「燕子主委」。

盧秀燕競選總部26日開箱，她這次競選的7位總幹事，包括立委江啟臣、楊瓊瓔、前立委顏寬恒、台中市議會國民黨團書記長吳瓊華、執行長黃健豪、台中市議員陳政顯、國民黨台中市黨部主委顏文正再次合體，競總強調，這次選舉的競選主委不設限特定人選，首度採用顛覆傳統的創新模式，邀市民來參與。

江啟臣指出，競選總部發出召集令，號召與盧秀燕施政理念相同的市民參與選戰，只要揪團支持盧秀燕，沒有人數限制，並獲得7位總幹事中任1位推薦且成立燕子後援會，該後援會召集人即為盧秀燕競選團隊的「燕子主委」，呼籲民眾扶老攜幼、樓上揪樓下，相約挺燕子。

盧秀燕競總強調，總部的組織架構除了有創新的「燕子主委團」，也有涵蓋各個領域、具有山海屯市區民意的7位競選總幹事，並邀請前市長胡志強及前台中縣長黃仲生、廖了以、陳庚金擔任「榮譽主委」，象徵台中市政要承先啟後，汲取過去豐富的執政經驗、迎向更美好的未來。

而呼應本屆選舉時，盧秀燕提出的「陽光」、「空氣」、「水」競選理念，總部強調，陽光泛指陽光政治、空氣代表空品改善、水則表示要振興經濟活水，這3大要素，盧秀燕過去3年已一一實現，今年盼繼續延伸「陽光政治」理念，並持續推動空品改善、經濟發展與城市廉能治理。