選戰倒數，基隆市各議員參選人陸續成立競選總部，議員童子瑋2日於慶安宮舉辦茶會拚連任，基隆市警第一分局偵查隊出動6名刑警執行維安，市刑大則罕見加派4名刑警支援。據了解，疑似有不明人士要在活動時發放現金，藉機指控童賄選，有意圖使人不當選之嫌，市警局加派警力蒐證。

童子瑋今日在基隆慶安宮廣場競選辦事處成立茶會，基隆市長林右昌、民進黨基隆市長參選人蔡適應、民進黨前主席卓榮泰、民進黨中央黨部副秘書長林飛帆、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農等人到場贊聲，活動會場湧入大批支持者，場面熱絡，「凍蒜」聲不絕於耳。

為維護現場秩序，第一分局偵查隊出動6名刑警，執行選舉安全維護，不過，現場更出現4名刑事警察大隊刑警。據了解，疑似有不明人士要在童子瑋競選總部成立活動時，發放現金藉機指控他賄選；童子瑋受訪時表示，辦公室確實有接獲此消息，但不以為然，也有發現今日警力部署和以往不同，這次選舉有很多抹黑、造謠，希望大家回歸理性。

對此，第一分局回應，會加派警力主要是有情資，指副總統賴清德可能會到場，但遲未接獲指示，由於副總統時常低調現身，為以防萬一才向刑大申請支援。

刑大高層透露，選舉期間造勢活動通常由轄區分局主責，原則上不會支援，除非局長指示，或情資顯示有人員意圖鬧場、黑道幫派介入等，以及分局警力不足時，才會向市警局申請支援。