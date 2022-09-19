演都不演？18日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，但桃園市地震僅3級竟造成八德國民運動中心羽球館天花板整面崩塌。前立委郭正亮19日在《正常發揮》節目以前羽球協會理事長身份分享，羽球場重視的是側燈，天花板沒有都沒關係，但此崩塌事故嚴重影響到蔡英文心情，心不在焉態度透露的是連救災政治學ABC都不顧了，「連演都懶」的心情讓她在原本能幫選戰小加分的場合，最後竟然成為大扣分負評表現。

郭正亮表示，12億不可能是限制性招標，可是它的驗收過程一定非常有問題，怎麼可能做成這樣？因為羽球場並不重視天花板，只要側燈是標準規格，能夠通風，不要有風吹來吹去，不會造成球的異動。上面即使把它塗黑都沒有關係，不一定要做很好的天花板。

「因為我當過羽球協會理事長，我很清楚。」郭正亮說，民間也有人蓋羽球場，要省錢，有的那個天花板根本就沒有，就架子就好了，因為不重要。因為燈不能架在上面，會造成眼睛刺，會判斷失準，所以羽球重要的是側燈，不是上面，還要做那種會掉下來的天花板，「我真是輸你了。」

郭正亮指出，蔡英文一定是看了一些民調，所以心情鬱卒，她本來是在跑場，大家都知道，心情鬱卒就心不在焉，看她那個演講就覺得是心不在焉，要趕快離開。但奇怪的是，又不是沒碰過這種麻煩事，可是有行程還是要去，現場也要演一下，但妳連演都懶。

「事實上我這次看到的感覺，不是心不在焉而已，是連演都懶。」郭正亮強調，就走了，連聽你講話都不想聽了，怎麼沒想到如果妳對台東花蓮很溫柔，搞不好會幫別的縣市加分？雖然花東上的機率很低，可是人家會覺得妳這政黨、妳這領導人還有溫暖的地方，可以加別的分嘛，結果現在變成嚴重失分，「所以我剛剛跟你講，這就叫好運用完了，連續從新竹到桃園，連救災政治學ABC都演不出來」，所以朋友傳給他四個字：「政權末期」。