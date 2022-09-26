北投市場即將拆遷，26日於市場內舉辦惜別餐會，民進黨台北市長參選人陳時中出席逐桌懇託支持。 （鄧博仁攝）

針對張淑娟提告媒體人周玉蔻及蔡玉真，國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室副發言人蔡畹鎣今（26）日表示，為求勝選，民進黨台北市長參選人陳時中團隊縱容周玉蔻造謠抹黑，侵害與選舉不相關人士的隱私，汙衊已退出公眾視野的女性隱私權；諷刺的是，陳時中團隊內的「女權鬥士」們，現在竟然通通默不吭聲，放任無辜女性遭羞辱抹黑。只有對民進黨有利用價值的女性，才會被重視，其餘的就可以恣意欺負嗎？「吳思瑤，范雲，林楚茵，管碧玲，妳們都是周玉蔻事件的幫凶！」

蔡畹鎣表示，晶華酒店已於媒體訪問時談到該酒店根本不存在周玉蔻所言「VIP訂房部」這個部門，顯見周玉蔻所指「晶華VIP訂房經理透露」根本不實；陳時中競選總幹事吳思瑤竟還上周玉蔻節目，見周玉蔻等人以囂張語氣汙衊張淑娟，不僅發不出正義之聲制止，甚至讚聲附和周玉蔻，由此可見創立30多年的民進黨，早從民主、進步、女權等進步價值政黨，轉型為不惜傷害無辜女性，只會抹黑、栽贓的政黨。

蔡畹鎣表示，選舉終究會過去，無論任何政黨當選，都要每四年面臨一次選民檢驗，勝敗都只是一時，然而社會風氣的敗壞，對台灣產生的負面影響卻將長期持續；民進黨本可以選擇一個高格調的選舉路線，然而陳時中參選至今，先是拍性騷擾意味濃厚的偷窺廣告，陳時中本人又多次親上周玉蔻節目，聽她批判慈濟這樣一位由比丘尼創建，對台灣貢獻良多的慈善組織，並不斷點頭，贊同周玉蔻言論；周玉蔻指稱證嚴法師「不管你是男的女的」，陳時中團隊也不曾對這樣的性別攻擊，發出任何一聲批判之語，這是一個多麼踐踏女權的團隊。

蔡畹鎣進一步指出，嚴格來說民進黨也不是完全不重視「女權」，對於肯為民進黨所用，願意不問是非，含血噴人的女性，民進黨仍然會賦予她們「女權」；為了讓周玉蔻上位，得到媒體資源，達到協助民進黨掌權的目標，蔡英文不惜逼走彭文正，讓周玉蔻入主民視，同時也讓她進入公廣集團的華視，更讓周玉蔻主持的「放言」拿政府870萬標案，利益輸送赤裸不掩飾。蔡畹鎣強調，依據NCC過往對電視台開罰的標準，早應開罰民視與周玉蔻，如今卻「最高品質靜悄悄」，NCC還配得上獨立機關之名嗎？

蔡畹鎣強調，蔡英文主席與周玉蔻都是女性，一個輸送大量資源予周玉蔻，助紂為虐，另一個為求勝選亂咬人，傷及無辜女性，而陳時中參選人本人，及民進黨吳思瑤、范雲、林楚茵、管碧玲等一眾陳時中團隊的「女權鬥士」，則是閃躲，甚至力挺周玉蔻；民進黨為求勝選，不惜傷害無辜女性，把女權當作口號，說一套做一套，根本沒有設身處地替女性著想。

蔡畹鎣向蔡英文喊話，身為總統，應疼惜的是無辜遭汙衊的女性，而不是支持周玉蔻這種僅有資深沒有道德的女性媒體人；陳時中參選人更不要只會包裝柔性親近女性選民，卻在大是大非面前不表態，縱容自己的好友周玉蔻踐踏無辜女性。如此兩面操作手法，根本是羞辱台北市民智商，必然遭到台北市民唾棄！