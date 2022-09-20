牆也很謎？18日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，但桃園市地震僅3級竟造成八德國民運動中心羽球館天花板整面崩塌，還造成一位民眾受傷。事件餘波盪漾，媒體人黃揚明又分享一枚場館彩蛋，原來八德運動中心3月曾PO出一張牆壁被踢破洞的照片，提醒使用者「一腳維修費用就是上萬元」，讓他不禁質疑，在一個原本設計做多功能綜合球場的場地設置類似隔音牆的牆面材質，是否有點奇怪？

黃揚明19日在臉書發文表示：再送大家一個八德運動中心的彩蛋。今年3月，八德運動中心粉專貼出一篇警世文，內文如下：「拜託一下大家，不要再踩我們的牆壁飛簷走壁，這一腳維修費用就是上萬元，沒有真的激烈到煞不住，就只是單純是為了耍帥要踩牆反彈，真的沒有必要...就算是實牆…也會留下腳印，現在的牆很多材質，不是每面都可以這樣踩，場館維護不易，不要跟自已的錢過不去啊。」

他指出，附圖所示，就是國民運動中心貼出的圖片，證明有民眾打羽球時為了救球（補充一下，運動中心文章都說了是為了耍帥）會飛踢上牆面，就把牆面踢破一個洞，且不只發生一次。

黃揚明質疑，當然，這樣的牆面應該是為了隔音設計，但是....在一個原本設計做多功能綜合球場的場地設置這樣的牆面材質，是否有點奇怪？

網友表示：「用三分木板，感覺還比較便宜」、「縱使是隔音設計，這面牆的厚度也太薄了！」、「八德無影腳」、「只有民進黨能超越民進黨，這些公共工程都是用紙糊的，然後花銅牆鐵壁的錢，什麼玩意嘛，不會執政，無能執政就該滾下台」、「跟某位女立委學的」。