國民黨桃園市長參選人張善政競選辦公室發言人何元楷在臉書發文，爆料日前民進黨桃園市長參選人鄭運鵬舉辦誓師大會時桃園市農會動員，質疑是否動用市府資源？桃園市新聞處長詹賀舜表示，惡意連結無法救選情。鄭運鵬競辦則說，這是農會對於民進黨執政的了解與支持。

詹賀舜表示，國民黨一直以抹黑惡意連結的方式在選舉，市長與市府一直嚴守行政中立分際，且農會、漁會是人民團體，都有各自的自主性，各地農會有支持民進黨，也有支持國民黨，這是台灣民主的常識。抹黑各社團自發性出席活動，這對農會與社團很不尊重。

詹賀舜說明，競選總部以一份文字說明無限上綱，且引用「農會法」規定桃園市政府是農會主管機關，便質疑市府行政不中立，這樣的推論太過跳躍，也是不實的抹黑。

詹賀舜又說，張善政一直說不負面選舉，這幾周來國民黨的做法就是在打臉張善政，而競選總部也開始負面選戰，這種說一套做一套的做法，令人感到偽善。不要為了救選情、沒有證據的任意抹黑市府。

鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞則說，鄭運鵬舉辦的誓師大會湧入上萬名的鄉親到場支持，鄭運鵬由衷感謝大家的肯定。黃韋鈞表示，對於各區農會的朋友願意前來支持鄭運鵬，辦公室除了再次表達感謝，也相信這是各農會再與鄭文燦市長2任8年合作的基礎之上，對於民進黨在地執政、追求進步的了解與支持。

黃韋鈞表示，遺憾看到張善政不反思國民黨過去未能好好照顧農友，現在竟還為了轉移自己5736萬鉅額研究案抄襲的焦點，及追求媒體曝光與選舉利益，惡意污衊桃園市的農會及農友們，這對桃園市的農友們也並不公平，也絕非桃園市民所能接受。