因應金融科技及新冠肺炎疫情發展，提供消費者便利安全非面對面接觸投保及保險服務，金管會開放保經、保代開辦遠距投保服務。

金管會指出，保經代公司應確認客戶投保之意思表示及強化客戶身分認證機制等，包括：應依保險公司所建立之身分證明文件偵錯防偽機制辦理、應配合保險公司兼採行生物辨識輔助身分確認措施、應達成保險公司所定生物辨識輔助身分確認措施之錯誤率標準等；並明定經紀人或代理人應出示執業證照及服務證件。

在資訊安全及個人資料保護機制，保經代公司辦理本業務至少應取得相關資訊安全及個人資料管理系統之認證；完成投保或保險服務後，相關影音檔案以加密傳輸方式直接上傳到保險公司。

爭議或涉訟時，要保人、被保險人得透過保經代公司洽保險公司提供影音檔案備份，保經代公司不得拒絕，另因溝通或設備不良、網路因素等造成之爭議，應作有利於要保人、被保險人之解釋及處理。

遠距簽署時，簽署人應於保險公司系統中進行。