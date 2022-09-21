新冠肺炎疫情帶動了遠距診療的發展，衛福部次長石崇良今日透露，未來將擴大遠距醫療的適用對象和內容，開放慢性病穩定的病人、安寧療護、身障及社會福利機構，以及監獄、收容所等地方使用，預計近期預告、年底公告，明年1月上路。

石崇良今日出席「APEC數位健康照護與創新研討會」，接受媒體聯訪時指出，衛福部在2018年發布遠距醫療的法規「通訊診察治療辦法」，當時大家對於遠距醫療不是那麼熟悉，仍有很多限制，包含運用層面、處方開立等。在經歷了新冠肺炎疫情之後，遠距醫療的技術進步、接受度提升，細節也改進，衛福部現正進行修法，已完成修法草案，將擴大服務對象、內容，開放開立處方。

根據「通訊診察治療辦法」，遠距醫療的適用對象包括山地、離島、偏僻地區，特殊情形及急迫情形。其中的特殊情形有5類，包括急性住院後3個月內追蹤、長照機構住民、家庭醫師計畫、政府核准的居家醫療、國際醫療病人。

對於接下來擴大的對象，石崇良透露，將開放慢性病穩定病人的健康管理，讓他們得到更持續、完整的照顧，另也會開放安寧療護，以及身障、社會福利機構的擴大適用。在一些不方便的地方，如監獄、收容所也將開放。針對某些對象，衛福部也會允許直接開立處方，讓民眾更方便，對於涉及個人資料、病歷資料的搜集、傳輸儲存交換，也會要求符合國際的加密規定或資安要求。

石崇良表示，過去的遠距醫療著重偏鄉村、離島，這次的修法則是以病人為中心，只要有需求就可以把模式導入，可以說是全民受惠。相關草案預計將在近期預告，12月底前發布，明年1月上路。