全球面臨新冠肺炎疫情挑戰，台灣正逐步朝向邊境解封政策，預計最快10月13日預計入境後採「0＋7」隔離政策，對此，民進黨立委王美惠指出，台灣對疫情的態度，相較於他國相對保守，在邊境開放的腳步，也比其他國家緩慢，應盡早提供完整邊境開放期程規畫，讓民眾有時間做準備，避免相關業者措手不及。

王美惠表示，近3年來，全球面臨新冠疫情的挑戰，各國的防疫策略，也從原來的封閉邊境，逐步改為開放政策。台灣也順應國際腳步，將放寬入境限制。行政院已宣布自9月29日起，將提升入境總量至每周6萬人次，也恢復各國互惠免簽證，取消入境PCR檢測。至於入境後「0＋7」隔離政策，預計將會在10月中旬施行。

她說，日本也宣布預計在10月廢除單日入境人次上限、開放自由行、短期免簽等。對熱愛到日本旅遊的國人而言，這應該是個喜訊。

王美惠認為，依照疫情的發展，逐步開放限制是應有的作法。世界各國已經抱持與病毒共存的態度，也開放觀光旅遊，台灣對疫情的態度，相較於他國相對保守，在邊境開放的腳步，也比其他國家緩慢。

她強調，疫情既已穩定，就應該早日開放，才能解決台灣旅遊產業的困境，也呼籲政府，應盡早提供完整邊境開放期程規畫，讓民眾有時間做準備，避免相關業者措手不及。