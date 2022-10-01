據中國國家鐵路集團預估，十一長假首日將發送旅客970萬人次，計畫開行旅客列車8733列。9月30日，共發送旅客804.3萬人次，開行旅客列車8851列。

中國鐵路十一黃金周運輸自9月28日至10月8日，為期11天，鐵路預計發送旅客6850萬人次，日均發送旅客623萬人次。

此前，中國交通運輸部預測，今年十一假期，大陸全國道路客運預計發送旅客2.1億人次，較2021年同期下降約三成。

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