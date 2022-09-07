針對立法院民進黨團總召柯建銘爆料，無黨籍台北市長參選人黃珊珊（中）曾有意找民進黨籍新竹市長參選人沈慧虹接任台北市副市長。對此，黃7日出席「北投吉利街海砂屋都更議題座談會」受訪時被問及此事，她先是反問，「這是哪裡來的消息？」隨即不滿批評，選舉不需要再做這種政治操作。（張鎧乙攝）

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天網路節目透露，好幾個月前無黨籍北市參選人黃珊珊曾經想過去選台北市長，然後讓民進黨籍新竹市長參選人沈慧虹接任台北市副市長的職缺。不過黃珊珊今下午受訪時否認，並強調選舉時不需要在做這種政治操作。

沈慧虹與柯建銘今天一起接受《齊有此理》主持人王時齊專訪，沈慧虹簡單表示，當時黃副市長曾對她說：「如果沒下一步規劃的話，大家一起為台北市努力。」

黃珊珊今下午前往北投區吉利街海砂屋都更座談會，會後受訪被問及此事，立即否認，強調台北市250萬人以下就不能補第三位副市長，這是哪裡來的消息？並表示，跟沈慧虹是很久的朋友，也跟她有私人交情，但選舉時不需要在做這種政治操作。

黃珊珊表示，副市長給誰當是市長的職權，且北市無法再補第三個副市長，很早大家就知道。黃珊珊也痛批綠營新竹選情「民進黨自己把選舉弄成這樣，也傷害了沈慧虹，希望大家不要再有這種政治操作」，最後不忘替民眾黨市長參選人高虹安拉票，希望大家支持沒有包袱的高。